Protocollo Italia-Albania: "Intesa impegna all'osservanza dei diritti dei migranti"

Ecco cosa prevede l'accordo, in vigore per 5 anni, siglato dai premier Meloni e Rama

L' intesa tra Italia e Albania per la realizzazione di due centri per la gestione dei migranti nel Paese delle aquile è siglata "in osservanza degli accordi internazionali nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo e, in particolare, nell'ambito della migrazione".

I due Stati ritengono "necessario intensificare la collaborazione nell'ambito della gestione dei flussi migratori, anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di aspirazioni" e si dicono "certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi migratori illeciti e della tratta degli esseri umani e, nel contempo, per garantire la tutela dei diritti dell'uomo".

Protoccolo Italia-Albania in vigore per 5 anni Il protocollo è un documento di 9 pagine, 14 articoli in tutto, che resterà in vigore "per 5 anni", rinnovabili di altri 5 "salvo che una delle parti avvisi entro 6 mesi dalla scadenza" l'intenzione di non rinnovarlo. L'Italia si impegna a restituire "le aree" dedicate ai centri per i migranti a chiusura del protocollo.

Nei centri sarà assicurata l'assistenza legale Nei centri per i migranti previsti dal protocollo il diritto di difesa è assicurato consentendo l'accesso alle strutture di avvocati e ausiliari, organizzazioni internazionali e agenzie Ue che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti della legislazione italiana, europea ed albanese. Lo si legge nell'intesa, dove è previsto che i migranti potranno restare non oltre il periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Secondo il protocollo, a fine procedure le autorità di Roma provvedono all'allontanamento, con spese a carico dell'Italia.