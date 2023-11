Migranti, Ue: informati su accordo Meloni-Albania prima della firma | "L'Italia ora fornisca altri dettagli"

In merito al paragone dell'accordo concluso da Meloni con quello Gran Bretagna-Ruanda per l'esternalizzazione dei migranti, seguito alla visita lampo di quest'estate del premier italiano in Albania , Hipper precisa: "Sull'intesa di Londra abbiamo sollevato diverse questioni, dall'Italia ci servono altre informazioni prima di poter entrare nei dettagli, ma dalle prime che vediamo non è la stessa cosa".

"Asilo, possibile presentazione domande asilo da Paesi terzi"

Poi la portavoce riprende: "In riferimento alle domande di asilo presentate nel territorio di uno Stato membro, e questo include sia il confine terrestre che il territorio marino, c'è un elemento che dice anche che agli Stati membri non è preclusa la possibilità di adottare misure di diritto nazionale per consentire la presentazione di domande di asilo da parte di persone provenienti da Paesi terzi. Tuttavia, questo deve avvenire senza pregiudicare l'applicazione dell'asilo dell'Unione. Ora dobbiamo esaminare esattamente cosa verrà fatto prima di poter commentare". E ha ricordato che "quando si tratta di ricerca e salvataggio non è la Commissione che ha competenza per indicare i luoghi di sbarco".