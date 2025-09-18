Logo Tgcom24
Israele, Vincenzo De Luca su Gaza: "È genocidio, Netanyahu dovrebbe essere arrestato"

Il presidente della Regione Campania interviene, in diretta, a "Realpolitik"

18 Set 2025 - 10:32
"Netanyahu? Lo arresterei subito". Con queste parole, nette e senza possibilità di equivoco, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca interviene come ospite a "Realpolitik".

Il governatore non ricorre a giri di parole e indirizza un attacco diretto al premier israeliano, allargando poi la sua critica anche al ruolo dell’Occidente.

"Sulla vicenda israeliana, l’Italia, e non soltanto l'Italia, ha dato una prova ignobile di viltà politica, di opportunismo e di doppiezza", dichiara l'uomo, denunciando la posizione ambigua e colpevole delle democrazie occidentali.

Il giudizio di De Luca diventa ancora più duro quando analizza la situazione nella Striscia: "È assolutamente un genocidio". E aggiunge: "A Gaza stanno massacrando e martirizzando un popolo, non c’è una guerra. In Ucraina c’è una guerra, si combatte con missili e droni, qui no".

