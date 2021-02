Salvini: "Autentico odio politico"Per Matteo Salvini sono "parole vergognose, insulti inauditi, autentico odio politico. Altro che scuse, questo 'professore' merita il licenziamento". Il leader della Lega, con un tweet, rivolge poi tutta la sua solidarietà e il suo abbraccio alla Meloni.

Tajani: "Non ci sono parole per condannare la violenza verbale e sessista" "Non ci sono parole per condannare la violenza verbale e sessista da parte di chi dovrebbe addirittura insegnare ai giovani". E' il messaggio di Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, che si dice "solidale" con la leader di Fratelli d'Italia.

Bonino: "Offese indegne e volgari" La Meloni ha ricevuto la solidarietà non solo del centrodestra. "Le mie idee politiche - dichiara la leader di Più Europa, Emma Bonino - non potrebbero essere più diverse da quelle di Giorgia Meloni e proprio per questo trovo doveroso esprimerle la mia vicinanza per le offese indegne e volgari ricevute da un professore universitario. L'odio e la volgarità non sono la soluzione, né la strada, mai".

Boldrini: "L'odio misogino infetta la società" Solidarietà alla Meloni anche dalla deputata del Pd, Laura Boldrini. "L'odio misogino - dice - infetta società, rete e istituzioni. Lo conosco bene, così come conosco la solitudine che si prova quando la condanna verso di esso non è unanime. Lo vinceremo solo quando smetterà di usarlo anche chi in politica lo diffonde".

Carfagna: "Gli insulti hanno superato ogni limite" "Gli insulti alla Meloni hanno oltrepassato davvero ogni limite. Non c'è giustificazione per chi usa posizioni accademiche autorevoli per imbarbarire il dibattito pubblico con espressioni da trivio, che mai sarebbero state usate contro un uomo. E' il momento che tutti pronuncino un 'mai più': mai più spazio e diritto di parola a chi per criticare una donna usa questo tipo di linguaggio". Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Raggi: "Solidarietà alla Meloni" Anche il sindaco di Roma, Virigina Raggi, ha voluto esprimere solidarietà alla Meloni "per gli insulti che le sono stati rivolti durante una trasmissione radiofonica". Su Twitter la Raggi scrive: "La violenza verbale non è tollerabile e va sempre condannata".