Inflazione, Liguori: "Finché ci sarà la guerra, sarà difficile trovare un freno"

"Finché ci sarà la guerra, sarà difficile trovare un modo per raffreddare l'inflazione". Così il direttore editoriale di Tgcom24 Paolo Liguori è intervenuto a "Controcorrente" parlando dei rincari che vanno dai mutui fino al settore alimentare".

"Qui sta succedendo qualcosa di grosso da due anni: l'inflazione sale, sale negli Stati Uniti, che hanno fatto una legge per proteggere le proprie imprese - ha proseguito Liguori durante il programma di Rete 4 -. L'Europa gli corre dietro perché la Germania dice: bisogna aumentare il costo del denaro perché l'inflazione bisogna fermarla. Tuttavia in Europa l'inflazione non cresce per gli stessi motivi degli Stati Uniti, cresce per i motivi opposti: qui cresce per una carenze di materie prime, lì cresce per un eccesso di consumi ma l'economia va fortissimo. Tutto questo sta succedendo perché da due anni c'è una guerra: l'inflazione mangia il denaro, fa salire i costi del denaro, mangia i mutui. Il 65% di aumento dei mutui può portare l'Italia a un crack come quello che avvenne in America. In quel caso non erano coperti dal risparmio, in questo caso se si arriva a un crack anche con le banche è una tragedia. C'è una guerra in corso che fa salire l'inflazione, come tutte le guerre, solo che questa è in Europa".