Incidenti lavoro, Di Maio: nuovi strumenti reinserimento invalidi

La prevenzione degli infortuni sul lavoro "è un elemento fondante del percorso che, come ministero, vogliamo portare avanti", ma "è importantissimo anche occuparsi e prendersi cura di chi subisce un infortunio". Lo sottolinea il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un videomessaggio all'Anmil. Per questo, aggiunge, "opereremo anche sul reinserimento lavorativo degli invalidi del lavoro".