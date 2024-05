Il dialogo è tra Spinelli e Paolo Emilio Signorini: "C'han dato una barcata di soldi che tu non hai un'idea... una cosa incredibile... - si legge nelle intercettazioni riportate dai giornali - come... c'han dato quasi trecento... c'han dato quasi trecento milioni!". In un altro passaggio Spinelli dice all'amico: "Dovevano darmi un premio di 50 milioni, me l'han dato di 20... gli altri 30 me l'ha dati... va beh...". La procura vuole capire se questa differenza di 30 milioni sia stata effettivamente data all'imprenditore da qualcuno.