Inchiesta Liguria, i giudici del Riesame decideranno su revoca domiciliari a Toti entro due giorni

Il legale ha chiesto in via principale la revoca della misura e in via subordinata l'obbligo di dimora ad Ameglia o il divieto di dimora a Genova. "In caso di attenuazione - ha proseguito l'avvocato - scatterebbe comunque la sospensione in base alle legge Severino. Ma alla Procura non va bene, hanno sostenuto che non cambia niente per quanto riguarda il rischio di inquinamento probatorio o della reiterazione del reato".