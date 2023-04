Immigrazione, Maria Elena Boschi: "Sbarchi aumentati, da Meloni promesse mancate"

A "Sette Giorni" la deputata di Italia Viva commenta la dichiarazione dello stato di emergenza: "Problema complesso, non esistono soluzioni facili"

"Sull'immigrazione Meloni aveva promesso che avrebbe fermato gli sbarchi ma sono aumentati", Maria Elena Boschi di Italia Viva, ospite della nuova trasmissione "Sette giorni" su Rete 4 commenta la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del consiglio dei ministri. "Da quando al governo c'è Giorgia Meloni gli sbarchi non solo non si sono fermati ma dal primo gennaio sono stati già 35mila a fronte di 8.600 nello stesso periodo di altri anni" dice la deputata renziana.

Secondo Boschi sulla gestione dei flussi migratori "prima di dire cosa fare bisogna partire da un dato di realtà": "Agli Italiani non si può promettere quando si è all'opposizione che una volta al governo si riuscirà a fare il blocco navale ottenendo voti e fiducia e poi ammettere candidamente che non si può fare", dice la parlamentare di Iv che aggiunge: "Sono soluzioni difficili e complesse da individuare, non esistono miracoli".