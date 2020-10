Ilona Staller: "Il mio vitalizio in beneficenza ai bisognosi del Covid"

Ilona Staller, tre anni di castità forzata IPA 1 di 10 IPA 2 di 10 IPA 3 di 10 IPA 4 di 10 IPA 5 di 10 IPA 6 di 10 IPA 7 di 10 IPA 8 di 10 IPA 9 di 10 IPA 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Con il suo vitalizio da parlamentare non ha mai avuto un buon rapporto, ma ora è disposta a cederlo totalmente "a favore dei bisognosi del Covid". L'iniziativa di Ilona Staller, l'ex pornostar in arte Cicciolina, arriva attraverso un comunicato del suo avvocato Luca Di Carlo. Con in più l'esortazione rivolta a tutti i parlamentari "a tagliarsi lo stipendio e aiutare concretamente i poveri che sono tantissimi in Italia. Basta con le parole".