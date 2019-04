Il "Time" inserisce Salvini tra le 100 persone più influenti al mondo

La descrizione di Bannon - A descrivere Salvini per il "Time" è stato Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca. "Salvini è ora uno dei politici di cui si parla in Europa, ed entro la fine di maggio, dopo le elezioni europee, potrebbe essere anche il piu' potente", ha scritto Bannon.



Lui replica: "Orgoglioso della fiducia degli italiani" - Il diretto interessato ha commentato così il fatto di essere stato inserito tra i 100 personaggi più influenti: "Dipende chi sono gli altri 99...", ha scherzato Salvini. "Ne sono orgoglioso, al di là del Time. Sono orgoglioso della fiducia degli italiani. Vuol dire che male non stiamo lavorando", ha aggiunto poi il vicepremier.