Il reddito di cittadinanza a 1 milione e 308mila famiglie, quasi due terzi abitano al Sud

I single, invece, "costituiscono il 47,9% delle famiglie beneficiarie" del reddito di cittadinanza: a loro andranno in media 4.469 euro l'anno, mentre il sussidio medio in generale sarà di 5.045 euro, con punte più alte al Sud (a 5.176 euro). Le famiglie residenti al Nord avranno invece in media 4.837 euro, e 4.912 euro quelle abitanti al Centro.



Complessivamente l'85% dei beneficiari del reddito di cittadinanza è cittadino italiano, mentre gli stranieri rappresentano poco meno dell'11%. Fra i destinatari del reddito di cittadinanza i nuclei familiari composti da soli cittadini italiani sono un milione e 56mila, circa l'81% del totale delle famiglie beneficiarie, mentre quelli formati da soli stranieri, cittadini dell'Ue ed extracomunitari, sono 150mila (11,5%). Di queste ultime famiglie, quelle di soli cittadini extracomunitari sono 95mila (7,3%), mentre le famiglie miste di italiani e stranieri sono 102mila (7,8%).



Per quanto riguarda l'occupazione dei beneficiari, su 2,7 milioni di persone 679mila sono casalinghe mentre 428mila risultano occupati e 613mila disoccupati. Gli under 16 sono 515mila, mentre gli studenti sono 184mila e i ritirati dal lavoro 224mila. Gli inabili al lavoro sono infine 63mila. Se si guarda solo alle persone in età da lavoro (15-64 anni), le casalinghe che potrebbero ottenere il sussidio sono 465mila (il 26% del totale).



Tra i potenziali beneficiari del reddito di cittadinanza in età da lavoro ci sono però anche circa 120mila laureati, anche se la stragrande maggioranza (oltre il 62%, cioè 1 milione e 120mila persone) ha conseguito solo la licenza media o quella elementare (241mila persone, il 13,4%). Il 30,9%, 553mila persone, ha un diploma di scuola superiore.



Secondo l'Istat il costo totale del Reddito di cittadinanza nell'ipotesi che ne faccia domanda l'85% degli aventi diritto, è stimato in circa 6,6 miliardi di euro su base annua, e "determinerebbe una riduzione della disuguaglianza nella misura di 0,2 punti percentuali dell'indice di Gini, che passerebbe da 30,1 a 29,9%".