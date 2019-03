3 marzo 2019 22:31 Il padre di Di Battista: "Ho votato per i tre candidati del PD"| Ma i seggi erano ancora chiusi Nelle tre sezioni citate il suo nome non compare. Il post intitolato "Mistero Buffo" poi rimosso

Il padre di Alessandro Di Battista, storico esponente del M5s, ha scritto sul suo profilo Facebook di aver votato alle primare del PD in tre seggi diversi, per tre candidati differenti. Peccato che il suo status, poi rimosso dalla pagina social a suo nome, Vittorio Di Battista, avesse come orario di pubblicazione le 7.36, ovvero 24 minuti prima dell'apertura dei gazebo. Questo il contenuto: "Oggi farò il bravo cittadino. Mi sono docciato, preso il caffè, accesa la prima sigaretta e sono pronto. Carta di identità, tessera elettorale e due euro, vado a votare alla sede del PD (già gloriosa sezione del PCI) di Civita Castellana, in via San Gratiliano, senza numero civico. Malgrado i due euro falsi sono riuscito a indicare il mio candidato preferito, il più bello e il più simpatico, Bobo Giachetti"

"Soddisfatto - prosegue nel post intitolato "Mistero Buffo" - salgo in macchina e vado a Castelnuovo di Porto, presso la Sala Polivalente di via Renzo Gloria, ad esprimere la mia preferenza per Maurizio Martina, mio candidato autentico, malgrado i due euro falsi. L’operazione riesce senza intoppi ed allora risalgo in macchina e, dopo neanche venti minuti, a Roma, vado al seggio numero 3 di Piazza Mazzini dove, per spirito caritatevole, il mio voto lo riservo per il fratello del commissario"