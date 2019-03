"Come ministro del lavoro le dico che scriverò una lettera a questo dirigente e chiederò di ritirare l'annuncio". Con tali parole il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio risponde all'inviato di "Stasera Italia" Michel Dessì in merito all'avviso firmato dal Dirigente del Dipartimento del Tesoro, che cerca consulenti a titolo gratuito.



"Immagino che lui (il Dirigente, ndr) sia pagato bene per il lavoro che fa - commenta Di Maio. - Tutti devono essere pagati".



La trasmissione di Rete 4 ha chiesto spiegazioni direttamente al Ministero dell'Economia che risponde: "La parola 'consulenza gratuita' non è da intendersi come rapporto di lavoro".