Il Green pass sarà revocato ai positivi al Covid

Ansa

Uno stop temporaneo del Green pass per chi risulta positivo al Covid. E' quanto è allo studio del ministero della Salute. Si tratterebbe di una revoca a tempo della certificazione verde, che non è contemplata a livello europeo in nessun Paese, anche se vige la legge secondo la quale un positivo al virus commette un reato se viola la quarantena . Per questa misura tutta Made in Italy, si attende l'ok del Garante della Privacy, previsto per i prossimi giorni.