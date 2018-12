I dubbi di Beppe Grillo sulla politica di oggi: "Dove stiamo andando?"

Una maschera di ferro sul volto, a significare la sopraffazione ormai prossima delle macchine sull'uomo: appare così Beppe Grillo, in un angosciante videomessaggio pubblicato sul suo blog dal titolo "Aspettando Godot" , nel quale prevede la fine dell'essere umano a discapito dell'invasione tecnologica. Ma nono solo, il fondatore del M5s confessa tutta la preoccupazione per lo stato della politica che stiamo vivendo: "Noi arriveremo a non capire più chi siamo, dove siamo, dove stiamo andando. E' esattamente quello che sento io oggi nella politica italiana. Non sappiamo dove andiamo, cosa facciamo e che cosa stiamo pensando. Aspettiamo questo Godot...che non arriverà mai..."