Caos Grillo: "Siamo pieni di autismi"

A scendere in campo non solo politici, ma sopratutto i malati e chi con i malati ci vive da anni. "Caro Beppe Grillo - si legge in una lettere postata sul gruppo Facebook 'Per Noi Autistici' - non è bello prendere in giro noi autistici, darci degli psicopatici e usarci come oggetto di scherno. Proprio tu… Dovresti sapere che chi ha un figlio autistico già deve ogni istante combattere perché il figlio non sia discriminato, non debba subire lo scherno di chi non capisce che proprio quel suo 'non capire' non è dovuto a cattiveria ma a un suo modo d'essere, al suo 'cervello diverso'". "Ancora una volta Beppe Grillo (esempio peraltro imitato) - scrive la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (Fish) - usa termini piuttosto volgari, oltre che profondamente scorretti, per stigmatizzare gli avversari politici, cadendo pure nei più bassi luoghi comuni figli del pregiudizio".



"Non mi stupisco più - si sfoga la mamma di un bimbo autistico - ed è questa è la vera malattia nevrotica di cui dovrei preoccuparmi. Non mi stupisco che si usino persone come mio figlio, di professione autistico a basso funzionamento, per denigrare, per offendere, per denunciare un male sociale. Non mi stupisco, ma dovrei, perché le persone come Luca, che spesso non hanno gli strumenti per controbattere, sono tra quelle più vulnerabili sulla faccia della Terra".