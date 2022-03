Caro carburanti, Antonio Tajani: "Proponiamo un taglio delle accise"

Le ricadute della guerra in Ucraina si fanno sentire anche sull'economia italiana con il caro benzina e il caro bollette. "Per impedire che il conflitto ricada sulle famiglie italiane abbiamo chiesto all’Europa una serie d'interventi: - ha spiegato Antonio Tajani a "Mattino Cinque News"- come prima cosa abbiamo chiesto un altro Recovery plan per poter finanziare la difesa europea, risolvere il problema energetico e aiutare i rifugiati che stanno arrivando".

Il vicepresidente di Forza Italia ha sottolineato anche l'importanza di un coinvolgimento della Bce: "Deve immettere denaro per consentire alle banche di essere più flessibili e continuare a erogare prestiti alle imprese e alle famiglie. È necessario imporre un tetto europeo al prezzo del gas e al costo del carburante e a livello nazionale favorire un’azione che impedisca l'aumento eccessivo del carburante. Per questo abbiamo chiesto un taglio delle accise, che è solo il primo positivo passo che il governo adotterà con il sostegno di Forza Italia".