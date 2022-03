Antonio Tajani: "Nel 2002 Berlusconi mise allo stesso tavolo Putin e Bush"

"Nel 2002 Berlusconi, che all'epoca parlava in nome dell'Europa, mise allo stesso tavolo Putin e Bush. Sembrava quasi che Putin fosse pronto a entrare nella Nato". A parlare a "Stasera Italia" è Antonio Tajani, il coordinatore unico nazionale di Forza Italia. "Sono passati 20 anni da quella occasione - considera Tajani - e non si è fatto molto per cercare di proseguire in quella stessa direzione. Anzi si è proseguito nella direzione opposta".

"Forse degli errori sono stati commessi - continua il coordinatore di Forza Italia - forse è mancata una vera leadership europea, è mancata una politica estera, una politica della difesa europea. Ne stiamo parlando ora, ma purtroppo - conclude - lo stiamo facendo con grande ritardo".