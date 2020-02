Gregoretti, Salvini: "Politica di rigore ha salvato migliaia di vite"

"Questa politica migratoria di rigore ha salvato migliaia di vite umane: la strategia del buonismo e dei porti aperti ha portato a 15mila cadaveri in diversi anni". Lo ha affermato Matteo Salvini, parlando nell'aula del Senato sul caso Gregoretti. Il leader della Lega ha poi aggiunto di sentirsi una cavia: "L'unica mia preoccupazione non è per me, mi spiace per i miei figli che domani leggeranno il giornale".