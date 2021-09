Green pass al lavoro, Meloni: "Non sono favorevole, continuerò a chiedere tamponi gratuiti per tutti"

"Non sono favorevole all'estensione del Green pass, non lo ero per bar e ristoranti figuriamoci se lo sono per i luoghi di lavoro". Così Giorgia Meloni a "Morning News" sull'estensione dell'obbligo del Green pass anche per i lavoratori. "Se il governo deciderà di fare una proposta di questo tipo - fa sapere la leader di Fratelli d'Italia - io continuerò a chiedere almeno tamponi gratuiti per tutti esattamente come è gratuito il vaccino, per non creare discriminazioni".

"Ci sono molte persone che non si possono vaccinare. Ci sono anche quelli che non si vogliono vaccinare e pure loro - considera Meloni - hanno il diritto di decidere cosa fare della propria esistenza, soprattutto se il vaccino non ferma il contagio è una scelta che ognuno fa per se".

Il governo, però sulla questione sembra essere deciso: nessun tampone per i non vaccinati. "Mi hanno detto che non si faranno perché sono un disincentivo al vaccino", dichiara la leader di Fratelli d'Italia che conclude: "Mi chiedo se la nostra priorità è fermare il contagio o vendere il vaccino?".