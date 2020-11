Governo, Zingaretti: "Non esistono ipotesi di cambio di maggioranza"

Zingaretti sottolinea quindi che "i primi a dire" che non esistono ipotesi in questo senso "sono quelli di Forza Italia". In ogni caso, secondo il leader del Pd la pandemia e le difficoltà, sanitarie ed economiche, che ne derivano rendono indispensabile "limitare scontri ed egoismi di partito, e ritrovare una collaborazione con tutte le opposizioni, per fare scelte condivise, che sono più forti".

E questo significa "pensare al bene comune del Paese: con centinaia di morti al giorno bisogna collaborare per salvare l'Italia. Si deve anteporre il bene comune al resto". Zingaretti conclude quindi dando atto che "Berlusconi e FI, a differenza di altri partiti, hanno accettato questo confronto. Ma poi non devono esserci dietrologie".