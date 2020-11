Berlusconi: "Maggioranza diversa impossibile, noi differenti da alleati ma incompatibili con queste sinistre"

"No a una politica di breve respiro, faremo l'interesse del Paese" - Il leader di Forza Italia ha poi aggiunto che "non svenderei mai i nostri 25 anni di storia per una Manovra politica di breve respiro". E ancora: "In un momento difficile - ha aggiunto - sarebbe più conveniente per noi rimanere con le mani libere e sperare di ottenere un vantaggio politico dal malcontento degli italiani. Faremmo il nostro interesse di parte; ma non sarebbe l'interesse del Paese. Una opposizione seria, liberale, responsabile deve comportarsi come noi. Stiamo preparando le nostre proposte per la legge di Bilancio. Ci sono diverse cose da fare: sostenere il rilancio dell'economia, la transizione digitale e verde, concordare i miliardi dello scostamento di bilancio, usare i 37 miliardi del Mes, dare ristori subito per chi è stato danneggiato, varare un anno fiscale 'bianco'".