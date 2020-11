Berlusconi: "Accogliamo l'appello del Colle alla collaborazione"

Silvio Berlusconi accoglie "gli appelli alla collaborazione istituzionale del presidente della Repubblica" e dichiara: "Sentiamo il dovere morale di mettere da parte polemiche e recriminazioni . Siamo consapevoli che l'Italia ha bisogno delle sue energie migliori. Ci siamo resi disponibili per far uscire il Paese dall'emergenza". "Al dramma dei decessi - spiega - si aggiunge quello del lavoro. Senza aiuti immediati molte aziende non sopravviveranno".

"Bisogna mettere da parte le polemiche - ha aggiunto - ma Forza Italia è sempre stata all'opposizione e intende rimanere un partito di opposizione".

"Siamo disponibili a lavorare senza confusione di ruoli - ha quindi sottolineato Berlusconi - per far uscire il Paese dall'emergenza sanitaria ed economica. La prima libertà da tutelare è il diritto alla vita e alla salute che è il presupposto di tutti gli altri diritti. Dobbiamo applicare immediatamente tutte le misure che la scienza suggerisce per arginare i contagi".

In collegamento audio con la conferenza stampa del partito sulla Manovra, il leader di Forza Italia ha poi concluso: "Siamo consapevoli che la situazione del Paese è sempre più grave purtroppo, forse possiamo dire che non è mai stata così grave da inizio della pandemia. Questa tragedia nazionale è destinata a risolversi solo con il vaccino, che dovrà essere disponibile e gratuito per tutti".