Governo, vertice tra Di Maio e Zingaretti a Palazzo Chigi: "Clima costruttivo"

Incontro di 45 minuti a Palazzo Chigi tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti . Il capo politico del M5s e il segretario del Pd si sono confrontati sulla situazione politica generale e sul percorso da avviare per definire i prossimi obiettivi di governo. Il colloquio è avvenuto, come riportato in una nota congiunta degli staff dei due leader, in un clima "molto positivo e costruttivo".

L'azione di governo e le Regionali in vista - Il rilancio dell'azione di governo, comunque, potrebbe dipendere dalle prossime tornate elettorali e, in particolare, dalle Regionali in programma in Emilia-Romagna e Calabria il 26 gennaio. Lo stesso Zingaretti, parlando delle elezioni calabresi le ha definite "un importante spartiacque per il riscatto della Regione. Il Pd, il centrosinistra unito e le forze civiche della coalizione hanno dimostrato di avere coraggio, mantenendo fede all'impegno di rinnovamento e cambiamento, superando anche divisioni e polemiche", ha aggiunto Zingaretti.