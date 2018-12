Governo, si allunga l'ombra del rimpasto: Toninelli rischia la poltrona prima delle europee

Intanto il ministro dell'Economia Giovanni Tria congela l'ipotesi dello stravolgimento, affermando che non si dimetterà nonostante le parole del premier Giuseppe Conte e le tensioni con il M5s: "E' stata dura, durissima, ho dovuto ingoiare molti rospi e tanta amarezza, ma resto".



"Squadra che vince non si cambia", aveva dichiarato Salvini tentando di buttare un po' di acqua sul fuoco. Ma la tentazione a operare qualche "sostituzione" sembra essere condivisa sia dai 5Stelle sia dalla Lega. Con l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, in prima linea: già mesi fa avrebbe voluto sostituire Tria in corsa (con l'approvazione di Conte), e da qualche tempo non nasconde la propria insofferenza non solo nei confronti di Toninelli, ma anche degli altri ministri Elisabetta Trenta (Difesa), Giulia Grillo (Salute), Alberto Bonisoli (Cultura) e Barbara Lezzi (Sud).



Toninelli: "Rischio la poltrona perché do fastidio" - In un'intervista a La Stampa, Toninelli ha affermato di rischiare la poltrona "perché do fastidio" e che "Autostrade è il peggio di questo Paese". Quest'ultima affermazione è una risposta alle lamentele contro l'esclusione del gruppo dalla ricostruzione di Ponte Morandi. Ma il ministro promette inoltre che sulla rete non ci saranno aumenti dei pedaggi, e prende l'impegno per una risposta definitiva sulla Tav entro maggio. "Quel che conta nella vita - spiega replicando alle ipotesi di sue dimissioni - è imparare dai propri errori. Non ho nulla di cui pentirmi, perché ciò che faccio è nell'interesse esclusivo degli italiani. Ho fatto qualche gaffe? Forse. Ma sapete che dico? Meglio fare gaffe che intascare mazzette".