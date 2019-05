Governo, Salvini: "Con M5s spaccatura e non solo sul caso Siri"

Salvini ha comunque assicurato: "Se domani votano, noi votiamo contro e poi si continua, si va avanti per altri quattro anni perché c'è tanto ancora da fare. Andrà come andrà, per me se uno sbaglia paga però in Italia non si possono fare processi fondati sul nulla se non c'è uno straccio di prova".



Salvini ha poi risposto a una domanda in merito alla previsione europea sul Pil: "Speriamo che anche questa previsione venga smentita come le altre. Alcune iniziative del governo potranno essere operative solo a luglio o ad agosto, e' chiaro che ora non si sentono".



Sull'ipotesi di un rinvio della Flat Tax, Salvini non ha avuti dubbi: "Rimandarla è un errore, per me si fa entro l'anno. E' nel contratto di governo e come io ho rispettato su alcuni provvedimenti mi aspetto lo stesso fra persone serie".



Il vicepremier ha escluso poi "assolutamente" un aumento delle tasse con la prossima legge di Stabilità, compresa l'Iva, sulla quale pendono le clausole di salvaguardia. "L'ultima cosa che c'è da fare è aumentare l'Iva - ha detto il leader del Carroccio - così come non ci saranno patrimoniali, tasse sulla casa o sui risparmi in banca. Questo è assolutamente escluso: né Iva, né tasse sulla casa, né sui risparmiatori, fino a quando la Lega sara' al governo".