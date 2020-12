Governo, Rosato (Italia Viva): "La fiducia non c'è più, Conte l'ha sciupata"

ansa

"Bisogna costruire un rapporto fiduciario di maggioranza che oggi non c'è più. Conte ha sciupato la fiducia che aveva". E' quanto afferma l'esponente di Italia Viva Ettore Rosato, aggiungendo che "o il premier dice quale sia il suo percorso per i prossimi mesi o per noi questo governo è un'esperienza finita", aggiunge il leader di Italia Viva.