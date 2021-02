Governo, oggi la Camera vota la fiducia a Draghi: ieri il via libera dal Senato

"La mia è una scelta scomoda, di coraggio per l'Italia: ci siamo messi in gioco. Sarebbe stato più facile restare in panchina col dito alzato per criticare quello che non va", ha detto Matteo Salvini a Telelombardia. "Ho 47 anni e non ho mai vissuto un periodo come questo - ha continuato -. Tutti devono dare il loro contributo e fare la loro parte al di là delle bandiere. Superata l'emergenza torneremo a dividerci. In questo momento le emergenze, come dice Draghi, sono salute, lavoro e rinascita".