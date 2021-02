Camera, Draghi: "Combattere la corruzione, deprime l'economia"

"Per le Pmi credito d'imposta Sud e industria 4.0" Per il neopremier nel medio periodo, per la "ripartenza", il tema delle piccole e medie imprese "comporta e incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale, investimenti, per rafforzare la nostra manifattura e renderla più competitiva. Sostenere l'internazionalizzazione, potenziare il credito imposta per investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno e consulenza per la quotazione delle Pmi. Dobbiamo estendere il piano di industria 4.0 per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e sostenibilità ambientale". Sulla tutela del Made in Italy e contro la concorrenza sleale, inoltre, "l'impegno del governo è totale".

"Non trascurare la paura del Covid nelle carceri sovraffollate" "Non dovrà essere trascurata la condizione di tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri, spesso sovraffollate, esposte a rischio e paura del contagio e particolarmente colpite dalla funzione necessarie a contrastare la diffusione del virus", ha sottolineato Draghi nel discorso durato 13 minuti.

"La durata dei processi sia ragionevole, in linea con l'Ue" Il governo, ha assicurato il premier, si impegna a "migliorare la giustizia civile e penale" e sulla necessità di "un processo giusto e di durata ragionevole in linea con la durata degli altri Paesi europei".

"Lo sguardo al futuro caratterizzerà l'azione del mio governo" "Spero che condividiate questo sguardo costantemente rivolto al futuro che confido ispiri lo sforzo comune" per uscire dalla pandemia e dalla crisi economica e che "certamente caratterizzerà l'azione del mio governo", ha aggiunto.

"Lo sport colpito dalla pandemia, impegno a sostenerlo" "Il fatto che non abbia detto nulla mercoledì" sullo sport, ha proseguito, "non significa che non sia meno importante. E' un mondo profondamente radicato nella nostra società e nell'immaginario collettivo, fortemente colpito dalla pandemia. Questo governo si impegna a preservare e sostenere sistema il sportivo italiano tenendo conto della sua peculiare struttura e dei molteplici aspetti che lo caratterizzano, non solo in relazione all'impatto economico, agli investimenti e ai posti di lavoro ma anche per il suo straordinario valore sociale, educativo, formativo, salutistico".

Ore e ore con la mascherina al volto durante il proprio turno di lavoro. E' un disagio che milioni di italiani affrontano tutti i giorni. E così tocca anche a Mario Draghi: il presidente del Consiglio durante i dibattiti parlamentari in vista della fiducia al suo governo fa trapelare quel fastidio che molti di noi provano quotidianamente. Il tutto immortalato dai fotografi presenti in Aula.

"Milano-Cortina manifestazione di fiducia nel futuro" "Penso infine - ha affermato Draghi - a grandi eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui la massima espressione sono le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che l'Italia ospiterà nel 2026: il lavoro che dobbiamo sviluppare per prepararci al meglio all'evento è già una manifestazione di fiducia nel futuro dell'Italia, sia al suo interno sia all'estero, oltre che un'occasione per il suo sviluppo specie nel campo delle infrastrutture, del turismo, dell'innovazione tecnologica, della ricerca e della sostenibilità ambientale".

"Il turismo ripartirà, merita sostegno" "Se c'è un settore che riparte sicuramente è il turismo, non abbiamo dubbi. E' sicuro che riparte perché siamo l'Italia e quindi merita sostegno", ha concluso.