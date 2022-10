Governo, è il giorno delle elezioni dei vicepresidenti di Camera e Senato

"Abbiamo deciso che alle consultazioni andrà la presidente del partito Teresa Bellanova, i capigruppo, Matteo Richetti e la sottoscritta e Carlo Calenda, che è stato il nostro leader alle elezioni: due uomini e due donne, come è nel nostro stile. Renzi ha fatto sapere che interverrà in Aula per la fiducia, non esiste e non vedo alcun giallo su questa vicenda". Lo ha detto la presidente dei senatori di Azione e Italia Viva, Raffaella Paita.