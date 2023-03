Governo, da Pupi Avati all'ex sottosegretario Armando Siri: la mappa (e gli stipendi) dei consulenti

Ci sono uomini della cultura come il regista Pupi Avati (da poco finito sui media per le frasi shock su Lucio Dalla ) ma anche politici rimasti senza poltrona, come l'ex sottosegretario leghista, Armando Siri, o ancora gli sportivi come l'ex Milan, Atalanta e Napoli Giuseppe Incocciati. Gli stipendi? C'è chi guadagna un lauto compenso, chi si ferma sotto i 30mila lordi e chi svolge il proprio lavoro a titolo gratuito. I compensi sono comunque in linea con i precedenti esecutivi.

Consiglieri e compensi Come scrive Open, l'elenco parte da Palazzo Chigi. Lo staff della presidente del Consiglio comprende Patrizia Scurti, capo della segreteria particolare con stipendio da 180mila euro l’anno. E Giovanna Iannello, coordinatrice degli eventi e della comunicazione che ne porta a casa 160mila. L’ex direttore dell’Agi Mario Sechi non ha invece ancora visto il suo stipendio pubblicato. Mentre Fabrizio Alfano, già portavoce di Gianfranco Fini, è il vice di Sechi e ne guadagna 120 mila. Nell’ufficio comunicazione c’è anche Alberto Danese come esperto internet e social media: compenso da 20mila. Il coordinatore del settore amministrativo è Carmelo Dragotta (75mila euro). Stefania Gallo ne porta a casa 50mila. Il capo di gabinetto è Gaetano Caputi: 221mila euro di compenso per lui. Alla Farnesina di Tajani c’è Pupi Avati come consigliere per la cultura. Il suo lavoro è a titolo gratuito. Non lo è invece quello dell’ex deputato Sestino Giacomoni: 50mila euro.

L'ex calciatore Incocciati è consigliere per le tematiche giovanili e sportive per 30mila euro. Emily Rini porta a casa lo stesso compenso. Poi c’è don Matteo Tagliaferri della Congregazione della Missione San Vincenzo de’ Paoli. E stesso stipendio. Il generale Giorgio Toschi presta la sua opera a titolo gratuito. Così come Carmine De Angelis, consigliere per le politiche degli enti locali. Salvini invece ha rispolverato l’ex Armando Siri, che non è stato eletto il 25 settembre: 120mila euro di compenso come consigliere per le politiche economiche. Gli stessi soldi pagati a un altro ex deputato: Stefano Locatelli. Il suo portavoce Matteo Pandini riceve 60mila euro, 40mila sono appannaggio di Alessandro Pansera e Agostino Pecoraro, già nel team di Luca Morisi. Infine, tra gli staff dei sottosegretari alla presidenza del Consiglio, ci sono il professor Francesco Farri (80mila euro) e Nicola Guerzoni. Emilio Scalfarotto, dirigente di Fratelli d’Italia a Fiumicino, ne prende invece 85mila.