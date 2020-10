Malumori nel governo, Marcucci (Pd) chiede a Conte una verifica di maggioranza

Il senatore e capogruppo Pd Andrea Marcucci chiede al premier Giuseppe Conte una verifica di maggioranza . "Deve valutare, lei e non altri, se i singoli ministri sono adeguati alle emergenze che stiamo vivendo - dice durante le dichiarazioni di replica all'intervento del presidente del Consiglio in Senato - e sempre a lei chiedo la verifica, visto quello che si legge, della tenuta della maggioranza.

Mirabelli (Pd): "Parlare di rimpasto è cosa fuori dal mondo" Nello stesso Pd, però, non sembra esserci una posizione univoca. A Marcucci ha risposto Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori Dem. "In una fase tanto grave per il Paese, in cui ogni sforzo va dedicato a sconfiggere il virus e la crisi, parlare di rimpasti appare una cosa fuori dal mondo. Gli italiani - ha sottolineato Mirabelli - hanno bisogno di avere la certezza che il governo e la maggioranza si stanno occupando di tutelare la loro salute e l'economia. Il pd si e' assunto questa responsabilità, chi pensa ad altro sbaglia".

M5s: "Pieno sostegno a Conte" "Il nostro Paese sta affrontando nuovamente una dura prova e tutte le forze politiche ora devono comportarsi con responsabilità e collaborazione, affinché il governo riesca a lavorare al meglio per gestire l'emergenza da Covid- 19". Lo dichiarano i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle della commissione Affari Sociali e sanità della Camera.

Brunetta (FI): "Conte la smetta di ballare da solo a Roma" Sui malumori in seno alla maggioranza e, soprattutto, sulla necessità di un dialogo con l'opposizione, è intervenuta anche Forza Italia. "Chiediamo al premier di non proseguire sulla linea della solitudine. Quest'ultima può dare ebrezza ma rende impotenti. Produce incapacità di dialogare. Noi vogliamo capire e dialogare per salvare il Paese", ha spiegato Renato Brunetta.

Salvini: "Pd chiede rimpasto" "Pazzesco, in un momento così delicato per 60 milioni di italiani i partiti della maggioranza litigano sulle poltrone e il Pd chiede un rimpasto di governo. Noi lavoriamo per salvare vite e posti di lavoro, altri lavorano solo per salvare le loro poltrone. Vergogna". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.