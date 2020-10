Coronavirus, Renzi: "Il Dpcm non ferma il virus, crea tensioni"

Ansa

"Servono decisioni basate su valutazioni scientifiche e non su emozioni irrazionali. Dovremo convivere con il virus ancora per qualche mese: occorre organizzarsi in modo lucido, non con scelte improvvisate" e il "decreto è tecnicamente sbagliato perché non poggia su dati scientifici, ma sulle ansie di alcuni ministri". Lo ha detto Matteo Renzi, aggiungendo: "E' un decreto che non riduce il numero dei contagiati, ma aumenta il numero dei disoccupati".