Governo, Liguori: "Cerchiamo di fare un sistema elettorale che elegge direttamente il suo capo"

"Il presidente della Repubblica sta bene dove sta, però bisogna eleggere direttamente il capo del Governo". Il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori a "Stasera Italia" parla dell'esigenza per gli italiani di votare il presidente del Consiglio. "Cerchiamo di fare un sistema elettorale - considera Liguori - che elegga direttamente il capo del Governo che sia votato, eletto e che abbia il suo quinquennato. Nel mondo stanno succedendo cose che non aspettano l'Italia".

"Gli italiani non stanno andando più a votare, abbiamo una sequenza di presidenti del Consiglio non eletti da nessuno - continua Liguori - addirittura ne abbiamo avuto uno che ha fatto il presidente del Consiglio e non si è voluto candidare alle supplettive per non rischiare di non essere eletto, si tratta di Conte", conclude.