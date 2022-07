Governo, Lega: "Maggioranza non c'è più" | Telefonata tra Salvini e Berlusconi: "Piena sintonia" | Meloni: "Subito al voto"

Tajani: "M5s irresponsabile" -

"La decisione del M5s di non partecipare al voto di fiducia sul dl Aiuti è un atto di grave irresponsabilità assunto per interessi di parte in uno dei momenti più difficili dell’Italia - dice il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani -. Dopo Mario Draghi non sosterremo alcun governo".

Calenda: "Soddisfatto di non aver mai creduto in Conte" -

Su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, scrive che "Conte, l'avvocato del popolo, il punto di riferimento dei progressisti, si accinge a far cadere un governo presieduto dall'italiano più autorevole nel mondo, in mezzo a una guerra. Rimane solo la soddisfazione di essere tra i pochi partiti a non averci mai avuto nulla a che fare".