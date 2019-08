Governo, la capigruppo del Senato decide sui tempi della crisi

Battaglia sul calendario della crisi. La capigruppo del Senato è riunita per decidere sulla convocazione dell'Aula per votare la mozione di sfiducia della Lega a Conte. Se non ci sarà unanimità, la presidente Casellati pensa di far decidere l'assemblea per accelerare i tempi. Anche per questo i dem hanno chiesto a tutti i loro senatori di essere presenti martedì. "La Lega è sleale, il nuovo governo non potrà evitare l'aumento dell'Iva", dice Di Maio.