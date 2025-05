Governo impugna la legge del Trentino sul terzo mandato del presidente: Lega contraria

"Sono convinto che di fronte a un'impugnativa da parte del governo per quanto riguarda Maurizio Fugatti, penso che la Corte costituzionale avrebbe non poche difficoltà a dare ragione al governo". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine del Festival delle Regioni, a proposito dell'impugnazione del governo alla legge della Provincia autonoma di Trento che consente il terzo mandato al suo presidente. "Io tifo per Massimiliano Fedriga, tifo per Maurizio Fugatti, ma non semplicemente perché siano degli amici, dei colleghi governatori, ma perché difendono un principio che è quello della libertà. Poi, se tu sei Regione a statuto autonomo, se sei addirittura Provincia autonoma, è giusto che quelle prerogative vengano tutelate fino in fondo", ha aggiunto.