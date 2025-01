Il governo impugna la legge della Campania sul terzo mandato, irritazione Lega nel Cdm

In ogni caso, sul terzo mandato Meloni e Fratelli d'Italia hanno una solida sponda in Forza Italia. "Siamo assolutamente contrari al terzo mandato, per noi è cosa scontata", ribadisce il forzista Maurizio Gasparri, convinto che il no debba valere pure per le Regioni a statuto speciale, come il Friuli Venezia-Giulia, altra Regione a trazione leghista. FdI non intende cedere nemmeno sulle rivendicazioni per il prossimo candidato alla presidenza del Veneto. Lo dice apertamente Meloni: "Quella di Fratelli d'Italia è un'opzione che deve essere tenuta in considerazione".