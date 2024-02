Dl elezioni, maggioranza spaccata: respinto l'emendamento leghista sul terzo mandato

I quattro voti favorevoli all'emendamento sul terzo mandato per i governatori presentato dai leghisti al dl elezioni appartengono a Lega e Italia viva, mentre i 16 contrari sono di FdI, Fi, Udc, Pd, M5S, Avs, un astenuto è di Svp mentre Azione non ha partecipato.

"Non ci sarà nessun problema in maggioranza se non passerà in Parlamento la legge sul terzo mandato". Così Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla spaccatura nel centrodestra sul terzo mandato. "La posizione della Lega è chiara ma siamo in democrazia: ogni tanto le proposte della Lega passano altre volte, come in questo caso, vengono bocciate perché tutti gli altri, Forza Italia, Fratellli d'Italia, Pd, Cinquestelle sono contro. Secondo me è un errore".

Tosato (Lega): "Su governatori partita non chiusa"

"Nonostante il voto contrario della commissione Affari costituzionali in Senato sull'emendamento per il terzo mandato dei governatori di Regione per noi la partita non è chiusa". Così in una nota il senatore veneto della Lega Paolo Tosato, vicepresidente della commissione Affari costituzionali. "Continuiamo a ritenere che la scelta o la bocciatura di un rappresentante del popolo, a ogni livello, debba passare dal voto dei cittadini e non da una decisione dei partiti. Noi ci fidiamo dell'unico giudizio che conta in democrazia: il voto popolare. In particolare in Veneto, siamo convinti che anche gli elettori di Fratelli d'Italia e Forza Italia siano con noi".