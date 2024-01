Europee, bozza dl: in Italia si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno

Lo si legge nella bozza di un decreto atteso martedì in Consiglio dei ministri . Il provvedimento prevede anche una novità per i sindaci dei Comuni con più di 5mila abitanti e fino a 15mila, dove ora vige il limite di due mandati di fila, che potranno invece candidarsi per un terzo mandato consecutivo.

In particolare, nelle "disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale", si legge: "All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti'".