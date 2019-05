Governo, il premier Conte ha revocato il sottosegretario Armando Siri

La Lega ha definito "civile e pacata" la discussione in Cdm. I ministri Giulia Bongiorno e Matteo Salvini sono intervenuti per ribadire "fiducia nel premier ma anche difesa di Armando Siri, innocente fino a prova contraria". Nel corso della riunione, durata circa due ore, anche il resto della squadra di governo ha ribadito la fiducia nei confronti del numero uno di Palazzo Chigi.



Non c'è stata alcuna votazione in Consiglio dei ministri sulla proposta di revoca avanzata da Giuseppe Conte. Il voto non era necessario per la revoca, che è disposta dal premier, sentito il parere del Cdm. Sia il presidente del Consiglio sia il suo vice Luigi Di Maio avevano nei giorni scorsi espresso la loro contrarietà a procedere a una votazione che avrebbe di fatto certificato la spaccatura nel governo sulla vicenda.



Di Maio: "Segnale di discontinuità col passato" - "In una giornata in cui l'Italia è scossa da inchieste su temi che riguardano la cosa pubblica, per me è altrettanto importante che il governo oggi abbia dato un segnale di discontinuità rispetto al passato", ha commentato Luigi Di Maio. "Grazie a quello che abbiamo proposto come M5s, il Cdm ha deciso di avviare la procedura di revoca dell'incarico ad Armando Siri perché quando si parla di inchiesta di corruzione e mafia la politica deve agire prima della giustizia", ha aggiunto. Il vicepremier ha poi sottolineato che la decisione è stata presa "non perché Siri sia colpevole, ma semplicemente perché quando si parla in una inchiesta di corruzione e mafia e ci sono condotte inaccettabili per un governo del cambiamento, la politica deve agire prima dei giudici e dei magistrati".