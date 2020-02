Governo, Franceschini: "Renzi? E' lo scorpione che uccide la rana" | Crimi: "Decida se stare col centrodestra"

"Se qualcuno vuole uscire da questo governo ha il dovere di dirlo senza nascondersi dietro la minaccia di una sfiducia individuale a un ministro. Renzi chiarisca se si ritiene parte di una maggioranza o se invece sta con Berlusconi, Salvini e Meloni, visto che continua a votare con le opposizioni. Non è di teatrini che il Paese ha bisogno. Stasera abbiamo assistito all'ennesima pagliacciata in tv da parte di chi ha paura e cerca costantemente la fuga", ha aggiunto Crimi.

Speranza: "Renzi già bocciato, ora basta" "Il modello dell'Italicum è stato già bocciato definitivamente dagli italiani il 4 dicembre. Non si torna indietro", ha invece dichiarato il ministro Roberto Speranza.

Meloni: "Renzi non è credibile, è una manovra di palazzo" Secondo Giorgia Meloni, "la riforma presidenziale o l'introduzione del premierato, storiche battaglie della destra, sono temi troppo seri per essere utilizzati come biechi strumenti di manovre politiche e di Palazzo come sta facendo Renzi con il suo ben poco credibile appello". La leader di Fratelli d'Italia ha poi annunciato: "Noi realizzeremo l'elezione diretta del Capo dello Stato grazie al mandato che, insieme al centrodestra, riceverà dal popolo italiano. Si chiuda al più presto questa legislatura ora dai tratti grotteschi, e si consenta agli italiani di dire la loro".

Gelmini: "Renzi faccia prima cadere il governo" Sulle parole di Renzi è intervenuta anche la capogruppo di Forza Italia Mariastella Gelmini. "Prendiamo atto delle affermazioni di Renzi sull'elezione diretta del premier. Dopo anni, viene sulle nostre posizioni storiche. E' ovvio che Italia Viva, per essere credibile su questi temi, deve sciogliere il nodo in merito al sostegno al governo Conte bis. Renzi per essere coerente e concreto deve far cadere questo esecutivo. Provvedimenti scandalosi come lo stop alla prescrizione o il decreto intercettazioni non possono e non devono andare avanti".