Governo, duro scontro sul "salva Roma" | Fonti M5s: "Approvato a metà" | Salvini: "I debiti restano al sindaco Raggi"

"Questa norma non mette un euro sulla Capitale: dice solo che le banche devono chiedere meno interessi ai cittadini romani per il debito del Comune di Roma. Lo si vuole fare per tutti i comuni? Lo possiamo fare ma di che vittoria stiamo parlando quando non si aiutano i cittadini di un comune? Se c'è qualcuno che sta godendo perché non è passata, complimenti, è solo una ripicca verso i cittadini romani". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando del Salva Roma a "Di Martedì" prima di arrivare in Consiglio dei ministri.