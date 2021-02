Zingaretti: "Sulla Ue Salvini ha dato ragione al Pd, noi uniti a sostegno di Draghi con le nostre idee"

Sull'appoggio all'ex presidente della Bce il segretario dem non ha dubbi anche se sottolinea: "Nel Pd c'è unità assoluta su un punto che condivido anche io: con Draghi con le nostre idee, con i nostri valori. Perché la storia sta dimostrando che le nostre idee hanno fondamento". Su perimetro, contenuti e forma di governo Zingaretti si rimette alle valutazione del premier incaricato: "Bisognerà

vedere se è un'operazione che dà un segnale di svolta perché in Parlamento discute e vota. Noi ci fidiamo del professor Draghi".

Non dimentica però Giuseppe Conte, premier uscente, per cui la stima di Zingaretti sembra rimasta inalterata: "Conte è già un protagonista, anche della possibilità di formare adesso un governo Draghi. E' una personalità che ha dato grande contributo, spero continuerà a darlo".

Sul tema congresso evocato da alcuni esponenti dem in questa nuova fase per tutti i partiti in Italia Zingaretti non chiude ma prende tempo: "Spero solo che nessuno voglia rimettere indietro le lancette dell'orologio. La discussione congressuale che faremo, quando la faremo, sarà una vittoria di tutto il Pd unito - avvisa il segretario - il congresso è previsto tra due anni ma appena finirà

questa vicenda (la formazione del governo, ndr) porrò al partito l'interrogativo se e come andare avanti. Lo posso fare perché il Pd si è unito molto più di quanto non lo sia mai stato in 12 anni"