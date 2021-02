Governo Draghi, Marcucci (Pd): "Non ci sono condizioni per appoggio Lega"

ansa

Il Pd appoggia all'unanimità il tentativo di Mario Draghi di formare il nuovo governo perché "adeguato all'emergenza che il Paese sta attraversando". Lo ha precisato il capogruppo dei Dem al Senato Andrea Marcucci, specificando tuttavia che non ci sono le condizioni per un eventuale appoggio della Lega al nuovo esecutivo. "In questi anni Salvini si è distinto per una battaglia all'ultimo sangue contro le istituzioni europee", ha detto.