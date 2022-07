Governo, Draghi cerca la mediazione con Conte per evitare la crisi: strada in salita | Asse con il Colle

Dopo lo strappo dei Cinquestelle alla Camera, giovedì al Senato si giocherà la partita più importante: se i pentastellati non dovessero votare il decreto aiuti , con annessa fiducia, la sorte del governo potrebbe essere segnata. Il premier, nel tardo pomeriggio di lunedì, è salito al Colle per fare il punto con il capo dello Stato

L'intesa con il Colle

- L'asse Draghi-Mattarella è più solido che mai. Al centro del colloquio, le prospettive innescate dalla posizione di Conte, che continua ad alzare la tensione nella maggioranza con il rischio, concreto, di imboccare una strada senza ritorno, aprendo una crisi di governo. Di certo i due presidenti concorderanno ogni mossa.

La "tempesta perfetta"

- Il premier lavora a una mediazione nel tentativo di sanare la frattura, ma la strada è in salita. Conte aspetta un segnale da Draghi, che punta su un patto sociale, ma non è certo disposto a cedere terreno. Anzi, alcune indiscrezioni parlano di una forte irritazione da parte di Palazzo Chigi. "Ne ho le tasche piene", si sarebbe sfogato il premier, che pure non intende arrendersi. C'è da varare la finanziaria per evitare che il Paese debba affrontare l'esercizio provvisorio, gli impegni con l'Europa legati ai fondi del Pnrr, la guerra in Ucraina. La "tempesta perfetta", avvertono fonti del Pd impegnate a scongiurare la crisi, in allarme per le possibili conseguenze.

Il monito di Berlusconi

- Entra in campo Silvio Berlusconi, che chiede una verifica di maggioranza per sottrarsi a quella che definisce una "logica politica ricattatoria". Come sottolinea il leader di Forza Italia, "il premier non può essere ostaggio di un partito che non è più neanche un partito".