Governo, Di Maio: "Lega ritiri i suoi ministri o sfiducia se stessa"

"Lo sceriffo è in fuga dalla città, attraversa a gran velocità gli stati del sud accolto da un oceano di fischi. Ma come scappi dal tuo dovere cercando rifugio qui per chi ci hai preso sceriffo? Molti hanno addirittura disseppellito il vaff... in Sicilia, così, senza passare dal suo ufficio, è in corsa a chiedere mezzi all'ex cavaliere disarcionato (del porco non si butta via niente)". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog.