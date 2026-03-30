Decreto bollette, il governo mette la fiducia alla Camera

La legge introduce misure straordinarie per ridurre i costi della bolletta elettrica, intervenendo in particolare sulle famiglie economicamente vulnerabili, che beneficiano del bonus sociale elettrico. A queste sarà riconosciuto per il 2026 un contributo straordinario di 115 euro. Anche le famiglie che non beneficiano del bonus sociale, ma hanno un Isee non superiore a 25mila euro, saranno aiutate mediante un contributo volontario a carico dei venditori, che sarà attivo nel 2026 e nel 2027.