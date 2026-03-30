Iran, Trump: "Buone trattative con l'Iran" | Media: "Usa pronti a missione militare per recuperare uranio" | Unifil: "Ucciso un casco blu in un esplosione nel sud del Libano"

Un morto e ingenti danni materiali costituiscono il bilancio di un attacco iraniano sferrato contro un edificio di servizio di un impianto di produzione di energia elettrica e desalinizzazione dell'acqua in Kuwait. Lo ha riferito il Ministero dell'Elettricità kuwaitiano. La vittima è un cittadino indiano. Squadre di emergenza sono state immediatamente inviate sul posto per gestire le conseguenze dell'attacco e garantire il regolare proseguimento delle operazioni.