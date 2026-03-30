gli aggiornamenti in tempo reale
Iran, Trump: "Buone trattative con l'Iran" | Media: "Usa pronti a missione militare per recuperare uranio" | Unifil: "Ucciso un casco blu in un esplosione nel sud del Libano"
Secondo il Financial Time il tycoon vorrebbe mira al petrolio del Paese e potrebbe impadronirsi dell'hub di esportazione dell'isola di Kharg
© Afp
Un attacco iraniano contro un impianto in Kuwait ha ucciso un civile indiano, mentre nel sud del Libano un'esplosione in una base Unifil ha provocato la morte di un casco blu e un ferito grave. In questo scenario, Donald Trump valuta opzioni drastiche: secondo il WSJ, il Presidente studia una missione di terra per sequestrare 450 kg di uranio in Iran e punta al controllo dell'hub petrolifero di Kharg. Nonostante l'escalation, Trump parla di "buone trattative" dirette e indirette, con l’obiettivo di chiudere il conflitto entro metà aprile.
Un morto e ingenti danni materiali costituiscono il bilancio di un attacco iraniano sferrato contro un edificio di servizio di un impianto di produzione di energia elettrica e desalinizzazione dell'acqua in Kuwait. Lo ha riferito il Ministero dell'Elettricità kuwaitiano. La vittima è un cittadino indiano. Squadre di emergenza sono state immediatamente inviate sul posto per gestire le conseguenze dell'attacco e garantire il regolare proseguimento delle operazioni.
Donald Trump sta valutando un'operazione militare per recuperare più di 450 chilogrammi di uranio in Iran. Una missione complessa che vedrebbe le forze americane operare all'interno del paese per giorni o per un periodo più lungo. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo cui il presidente non ha ancora deciso. Trump è consapevole dei rischi che una tale operazione comporta ma resta aperto all'idea. Il presidente e alcuni dei suoi alleati hanno detto privatamente che sarebbe possibile sequestrare l'uranio con un'operazione mirata che non allungherebbe la guerra, che si vorrebbe chiusa per la metà di aprile.
Con l'Iran stiamo negoziando direttamente e indirettamente. Lo ha detto Donald Trump a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Oggi - ha aggiunto - ci sono state buone trattative con l'Iran.